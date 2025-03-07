Elazığ'da dilenci 1 saatte 750 TL topladı

İHA

Elazığ'da vatandaşların vicdani ve vatani duygularını suistimal ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

1 SAATTE 750 LİRA TOPLADI

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı.

Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750 lira çıktı.

PARAYA EL KONDU

Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu.

Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.