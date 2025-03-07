Elazığ'da dilenci 1 saatte 750 TL topladı

İHA
Elazığ'da vatandaşların vicdani ve vatani duygularını suistimal ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.
1 SAATTE 750 LİRA TOPLADI
Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı.
Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750 lira çıktı.
PARAYA EL KONDU
Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu.
Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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