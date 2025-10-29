Elazığ'da hayvanlarını otlatırken yanına yıldırım düşen şahıs yaralandı

Abone ol: Google News

Karakoçan ilçesinde hayvanlarını otlatan Ramazan A. yağmura yakalandı. Yağmurda yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Ramazan A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 16:17
  • Karakoçan ilçesi Bazlama köyünde Ramazan A., hayvanlarını otlatırken yağmura yakalandı.
  • Yağmur sırasında yanına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
  • Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayvanlarını otlatmak istedi, yıldırım düştü...

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında yaşanan olayda, sürü sahibi Ramazan A. (30) hayvanlarını otlatırken yağışa yakalandı. 

YAĞMURA HAYVANLARIYLA YAKALANDI

Yağmur yağarken alanda ilerlemeye devam eden Ramazan A.'nın yanına yıldırım düştü.

Düşen yıldırımda Ramazan A. yaralandı. 

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ramazan A. ekipler tarafından kontrol amacıyla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

