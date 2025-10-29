Elazığ'da hayvanlarını otlatırken yanına yıldırım düşen şahıs yaralandı

- Karakoçan ilçesi Bazlama köyünde Ramazan A., hayvanlarını otlatırken yağmura yakalandı.
- Yağmur sırasında yanına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
- Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hayvanlarını otlatmak istedi, yıldırım düştü...
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Bazlama köyü kırsalında yaşanan olayda, sürü sahibi Ramazan A. (30) hayvanlarını otlatırken yağışa yakalandı.
YAĞMURA HAYVANLARIYLA YAKALANDI
Yağmur yağarken alanda ilerlemeye devam eden Ramazan A.'nın yanına yıldırım düştü.
Düşen yıldırımda Ramazan A. yaralandı.
HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ramazan A. ekipler tarafından kontrol amacıyla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.