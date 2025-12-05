Abone ol: Google News

İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarptı. Trafik ise durma noktasına geldi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 08:12
  • İstanbul TEM Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon, servis minibüsü ve 3 araca çarptı.
  • Kaza sonrası yaralılar olduğu ve olay yerine itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.
  • Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbullu güne kazayla başladı. 

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarptı.

Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Meydana gelen zincirleme kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

