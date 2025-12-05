İstanbul TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

- İstanbul TEM Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon, servis minibüsü ve 3 araca çarptı.
- Kaza sonrası yaralılar olduğu ve olay yerine itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.
- Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbullu güne kazayla başladı.
TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde sebze yüklü kamyon, bir servis minibüsü ve 3 araca çarptı.
Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Meydana gelen zincirleme kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.