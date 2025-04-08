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DHA

Elazığ merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi ateşlenen tabancalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.