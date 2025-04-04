Elazığ'da sürücülerin yol verme kavgası

İHA
Elazığ'da kent merkezine bağlı Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda seyreden iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Uzun süre araçların camından sözlü olarak tartışan sürücüler, kısa süre içinde araçlarından indi.
BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Otomobillerinden inen sürücüler, dakikalarca birbirlerini yumrukladı.
O ANLAR KAMERADA
Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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