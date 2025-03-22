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DHA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte çeşitli tarihlerde yaşanan 'tefecilik', 'gasp', 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekonomik sıkıntı yaşayan kişileri yüksek faizle borçlandıran, teminat olarak senet alan ve ödeme yapamayanların mal varlıklarına el koyan şahıslar tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Vatandaşı mağdur eden 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde birçok çek, senet, dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.