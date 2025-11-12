Elazığ'da yola beton döken miksere 668 bin TL ceza Aksaray Mahallesi'nde yere beton dökerek ilerleyen bir beton mikserine ekipler tarafından 668 bin 677 TL idari para cezası kesildi. Beton mikserin, beton döktüğü anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Göster Hızlı Özet Elazığ'da bir beton mikseri, yola beton döktüğü için 668 bin 677 TL para cezası aldı.

Beton dökme anı, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Harcı asfalta döken sürücü, daha sonra yolda hareket ederek gözden kayboldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda beton mikserini tespit ederek 668 bin 677 TL idari para cezası kesti.

