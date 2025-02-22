Endonezya'da timsah saldırısı: 1 çocuk kayıp

DHA

Endonezya’nın Borneo Adası’nda 10 yaşındaki çocuk, Batı Kalimantan eyaletindeki bir nehre girdi.

Görgü tanığı arkadaşının ifadesine göre, 4 metre uzunluğundaki timsah, çocuğa saldırarak onu akıntıya sürükledi.

ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Polis şefi Rachmatul Isani Fachri, "Arkadaşı, timsahın su yüzeyine çıkıp çocuğa saldırdığını ve ardından akıntıya sürüklediğini gördü." şeklinde konuştu.

Babanın, çocuğunu bulmak için hız teknesiyle nehirde arama yaptığı ancak henüz sonuç alınamadığı belirtildi.

Rachmatul, "Arama kurtarma ekibi ve yerel halk, kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

BİR ÇOCUK DAHA KAYIPTI

Aynı köyde 7 Şubat’ta bir timsah saldırısı daha meydana geldi.

6 yaşındaki Cristian Ricardo, nehirde bir timsahın saldırısına uğradı.

Arama çalışmaları yedi gün sürdü ancak Ricardo bulunamadı ve yetkililer çocuğun öldüğünü düşündüklerini, bu nedenle çalışmaları durduklarını açıkladı.