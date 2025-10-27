Erzincan'da 120 bitkiden oluşan zetrin baharatı yeniden keşfediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yapımı asırlar öncesine giden, bilinen birçok çiçek ve bitkiler topluluğu olan zetrin; kasım ayına kadar toplanıyor.

Yörede çok faydalı bir karışım olarak bilinen zetrinin, üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan tez çalışması sonucunda vücutta bağışıklık sistemini artırıcı sonuçlarının çıktığı açıklandı.

"120 ÇEŞİT BİTKİ KURUTULUYOR"

Nesilden nesle devam eden zetrin yapımını anlatan Osman Birler, yıllar önce dedesinin, daha sonra babası Mehmet Birler tarafından 50 yıldır yapıldığını şimdi de kendisinin yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Babamdan sonra 20 yıldır ben zetrin yapıyorum. Doğada yetişen şifalı bitkileri topluyoruz. Munzur Dağı eteklerinden Sarıçiçek Yaylası'ndan şifalı otları topluyoruz Gölge ortamda kurutulur.

Çuvallarda biriktiriyoruz bir yıl boyunca süren süreçte bu şekilde bekletiyoruz, en son yapraklar sararana kadar toplanan bitkileri harmanlıyoruz.

120 çeşit bitki kurutulduktan sonra eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı şimdilerde robotta çekiliyor.

Kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Patates salatasında ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir. Pişen yemeğe atılmaz."