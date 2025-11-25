Erzincan’da baba ve oğlu silahla vurulmuş halde bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan merkez Fatih Mahallesi 716. Sokak’ta bu akşam ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bir ikamete yönlendirildi. Savcılıktan alınan izinle eve girildiğinde korkunç manzarayla karşılaşıldı.

BABA VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evde yatakta Yasin Karakoç (34), avluda ise babası Reşit Karakoç’un cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre her ikisi de tabancayla vurulmuştu.

CİNAYET VE İNTİHAR ŞÜPHESİ

İlk incelemelerde, babanın önce oğlunu vurduğu ardından kendisine ateş ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis ekipleri olay yerinde kapsamlı inceleme yaparken, cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.