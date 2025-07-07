Erzincan'da kaybolan şahıs kayalıklarda bulundu

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Eriç köyü yakınlarında 74 yaşındaki Fehmi Elibol kayboldu.

Bölgede bulunan dağlık alandaki mağarada arıların yaptığı doğal balı toplamak için yola çıkan Fehmi Elibol’dan uzun süre haber alınamaması üzerine köylüler endişelendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Eriç köyü muhtarı Fethi Bülbül öncülüğünde bir grup köylü, zorlu arazi şartlarına rağmen yürüyerek arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3-4 saatlik arama sonucunda Elibol, mağaraya yakın bir bölgede bilinci kapalı halde bulundu.

Hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için Elibol, sedyeyle yaklaşık 2 saatlik mesafede, karanlıkta ve engebeli arazide taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlk müdahalesi Kemah Devlet Hastanesi’nde yapılan Elibol, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

YARALI ERZURUM'A NAKLEDİLDİ

Buradaki değerlendirmelerin ardından durumu ağır olan yaşlı adam, Erzurum’daki ileri düzey bir hastaneye nakledildi.

Yapılan kontrollerde Elibol’un omurgasında, kollarında, kalçasında ve akciğerinde ciddi hasar oluştuğu tespit edildi.