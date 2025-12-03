Erzincan'da yasa dışı avcılığa ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Erzincan'da yapılan yasa dışı av denetiminde uygulanan cezayı açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzincan Kemah Yahşiler köyü yakınlarında ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu.

SİLAHLARA EL KONULDU, CEZA KESİLDİ

2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisi ve 2'si yivli olmak üzere 3 tüfek ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, şahıslara ilgili kanunlar kapsamında toplam 970 bin 827 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor." denildi.