Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Işkınlı Mahallesi’ndeki Hırhal mezrasında yalnız yaşayan Ramazan B’den yaklaşık 15 gündür haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ASKERİ HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından hızla harekete geçen jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yüzünden mezraya ulaşamadı. Kara yoluyla müdahalenin imkânsız hale gelmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir helikopter desteğe gönderildi.

KARLA ÇEVRİLİ EVİNDEN ALINDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Helikopterin bölgeye inmesiyle ekipler, evinde karla çevrili halde mahsur kalan Ramazan B’yi güvenli bir şekilde tahliye etti. Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ramazan B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.