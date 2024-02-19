Erzurum'da firar etti, eşini vurdu! Talihsiz kadın yoğun bakımda... 30 suç kaydı bulunan Şafak Saydam, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi Elif Saydam'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı.

DHA

Erzurum'da bir kadın daha eşi tarafından vuruldu...

Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti

Eve gelen Saydam ve eşi arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden talihsiz kadın, ağır yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Yaralı kadın, yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Takside yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda ekipler, Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürülerek taksiler kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)