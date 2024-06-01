Erzurum'da ispiyon iddiasıyla çocukluk arkadaşını öldürdü: İyi hal indirimi uygulandı Uyuşturucu kullandığını polislere ispiyonladığını iddia ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı için 25 yıl hapis cezası verilirken, ölen adamın annesi cezanın az olduğunu söyleyerek isyan etti.

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DHA

Erzurum'da çocukluk arkadaşını ispiyon iddiasıyla öldüren zanlının cezası belli oldu.

Yakutiye ilçesinde 17 Mart 2023’te hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir gün sonra çalıştığı fırına gelip çocukluk ve iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartıştı.

Acar, kendisini patronlarına ispiyonlamakla suçladığı Seçer'i bıçakladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybetti

Araya giren diğer çalışanlar, Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Acar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bilal Acar, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Amacım öldürmek değildi"

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile açılan dava Bilal Acar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Acar ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, "Öldürmek isteseydim olay yerine silah alıp giderdim. Konuşmak için gittiğimde kendisi bana küfretti, ben de oradaki bıçakla korkutmak istedim. Ambulans gelene kadar da orada bekledim. Sonra da uzaklaştım." diye konuştu.

Savcı, mütalaasında Bilal Acar hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talep etti.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği ara sonrası sanık Bilal Acar'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

İyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 25 yıla indirdi.

"Benim çocuğum kara toprakta yatacak o da dışarıda keyfedecek"

Mahkeme çıkışında oğlunun katiline verilen cezayı az bulan Münire Seçer (62), "O suçun cezasının karşılığı değil. Ağır müebbet verilsin isterdim. Çok üzgünüm. Can bu kadar ucuz olmamalıydı. Benim çocuğum kara toprakta yatacak o da dışarıda keyfedecek. Ben bu karara karşıyım daha ağır ceza istiyorum. Büyüklerime sesleniyorum; böyle adalet olmaz. Evlat acısını kimse bilmiyor. Benim çocuğumu öldüren şahsın gereken şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)