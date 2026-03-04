Suriye, Türkiye yönlü hava koridorlarını yeniden açıyor

Orta Doğu, 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik başlattığı "yeni nesil" operasyonlarla tarihinin en gerilimli zamanlarından birini yaşıyor.

Tahran başta olmak üzere İsfahan ve Kirman gibi kritik noktalara düzenlenen saldırılar, bölge genelinde hava sahalarının "güvenlik duvarına" dönüşmesine neden olmuştu.

Bu kapsamda uçuş güvenliğini korumak amacıyla kapılarını kapatan Suriye, üç günlük bekleyişin ardından kritik bir adım attı.

SURİYE’DEN TÜRKİYE KARARI: HAVA KORİDORU AÇILIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye yönüne kuzey hava koridorlarının yeniden açılacağını ve Halep Uluslararası Havalimanı’nın 4 Mart 2026 saat 00.00’dan itibaren faaliyete geçeceğini bildirdi.

Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

"KARAR, ULUSLARARASI HAVACILIK STANDARTLARIYLA UYUMLU ŞEKİLDE ALINDI"

Açıklamada, söz konusu kararın bir yandan uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti gereklilikleri arasında denge sağlanması, diğer yandan ise vatandaşlara hizmet sunulması, seyahat, ikmal ve hayati faaliyetlerin sürdürülebilmesi için asgari hava bağlantısının temin edilmesi amacıyla alındığını kaydetti.

Kararın, operasyonel ve sahadaki durumun sürekli değerlendirilmesi temelinde verildiği belirtilen açıklamada, "Hava sahası yönetimine ilişkin kararların yalnızca uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti kriterleri doğrultusunda ve uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu şekilde alındığı" ifadelerine yer verildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.