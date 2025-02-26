Erzurum'da kar esareti: Mahsur kalan sürücüyü jandarma kurtardı

İHA

Erzurum’un İspir ilçesi bir araç sürücüsü kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolu üzerinde mahsur kaldı.

Durumu yetkililere bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

JANDARMA HIZLA OLAY YERİNE ULAŞTI

İhbarı alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı İspir İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi, hızla olay yerine ulaştı.

Soğuk havadan etkilenen araç sahibine gerekli destek sağlandı.

ARAÇ ÇIKARILDI, SÜRÜCÜ EVİNE ULAŞTIRILDI

Jandarma ekipleri, karda mahsur kalan araç ve sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak güvenli bir şekilde evine ulaştırdı.

JANDARMADAN GÜVENLİK VURGUSU

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.