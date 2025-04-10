Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

DHA
Erzurum'da gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerine doğru yerini kara bıraktı.
Yüksek kesimlerde etkisini giderek artıran ve bazen tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede dağları beyaza bürüdü.
Yağış nedeniyle park halindeki araçlar karla kaplandı.
TATİLCİLERİN KAR KEYFİ
Kentte yazlık ayakkabı giyip sokağa çıkanlar ise güçlükle yürüdü.
Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'deki tatilciler kar keyfi yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış