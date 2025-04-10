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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor Erzurum'da etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de ise kar yağışı sevinçle karşılandı.