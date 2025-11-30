Erzurum'da korkutan örtü yangını

- Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- Yangın söndürme çalışmalarına jandarma, itfaiye ve mahalle sakinleri de katılarak alevlerin yerleşim yerine sıçraması önlendi.
- Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangına jandarma ekipleri, Oltu Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ve yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken mahalle muhtarı Selçuk Polat ile mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere büyük katkı sağladı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DA TAMAMLANDI
Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.