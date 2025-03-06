İHA
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Işkınlı Mahallesi Hırhal mezrasında yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan Ramazan Batı'ya, 15 gün boyunca ulaşılamadı.
15 gündür haber alınamayan Ramazan Batı’ya ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatıldı.
ASKERİ HELİKOPTER BÖLGEYE GELDİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığına ait T-70 helikopter ile Ramazan Batı mezradan alınarak Erzurum şehir merkezine getirildi. Şahıs daha sonra sağlık taraması için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış