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Erzurum'da mahsur kalan vatandaş için askeri helikopter havalandı

Erzurum'da mahsur kalan vatandaş için askeri helikopter havalandı Kar yağışının etkili olduğu Çat ilçesinde mezrada mahsur kalan vatandaş, askeri helikopter ile kurtarıldı.