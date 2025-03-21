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İHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik araştırma yapıldı.

Araştırmalarda şüpheli şahısların, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum iline getirdiği ve farklı araçlar ve yöntemler kullanarak batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinildi.

20 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bunun üzerine başlatılan projeli çalışma neticesinde farklı tarihlerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda toplamda 20 kaçak göçmen yakalandı.

3 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon ile olaylarda kullanılan 2 araca el konulurken kaçak göçmenlerin batı illerine sevkini sağlayan toplamda 7 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphelilerden 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLAR EŞZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuyla alakalı göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yöneten şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 4'ü Türk, 1'i Afgan uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Organizatör şahıslardan 1’i savcılık ifadesi akabinde serbest kalırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan projeli dosya süresince toplamda 10 şüpheliye göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldığı ve 5 şahsın adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.