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İHA

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yardım yapılırken, kavga çıktı.

Uzundere ilçesinde gıda yardımı yapıldığı sırada 2 vatandaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga daha sonra büyürken, bazı kadınlar kavgayı önlemeye çalıştı.

TEKMELİ TOKATLI KAVGA

Gelişigüzel dağıtılan yardımlardan almak isteyen vatandaşlar arasındaki tekme tokatlı kavga kameralara da yansıdı.

Bazı vatandaşlar aldıkları yardımları kamyonete yükleyip götürürken herhangi bir kaydın olmadığı dağıtımın, istenmeyen görüntülere neden olduğu belirtildi.