Erzurum'da yaşlı eczacı evinde ölü bulundu

İHA

Erzurum’un Pasinler ilçesinde eczacılık yapan Nurittin Yıldız, kent merkezinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yıldız'dan bir haftadır haber alınamıyordu. Durumu fark eden eczacı kalfası, bugün evine gelerek içeri girmeyi başardı. Kendisinden haber alınamayan Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini gören kalfa, hemen polise haber verdi.

BİR HAFTA ÖNDE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin eve girmesiyle Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, yaklaşık bir hafta önce vefat ettiği tahmin edilen Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.