Esenyurt tekel cinayetinde 3 kişi tutuklandı İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt tekel baskını olayında karar çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir ciple geldikleri tekel bayisinde ortalığı birbirine katan 4 saldırgan, 2 genci öldürdü.

Saldırganlar Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın alacak verecek meselesi olduğu anlaşılırken, saldırganlardan Murat Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 zanlıyı ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi kıskıvrak gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi..

Hakim karşısına çıkan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.