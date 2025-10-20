Esenyurt'ta 17 yaşındaki çocuk, kamyonetle iş yerine çarptı

- Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir çocuk, babasının kamyonetini kaçırdı ve iş yerinin merdivenlerine çarptı.
- Kazada kamyonet ve iş yerinde hasar oluştu, çocuğa olay yerinde müdahale edildi.
- Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 410. Sokak’ta, geçtiğimiz cumartesi günü 17 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, babasına ait kamyonetle kısa bir tur atmak istedi.
KONTROLÜ KAYBETTİ, İŞ YERİNE ÇARPTI
Bir süre sonra direksiyon kontrolünü kaybeden genç, hızla ilerleyerek bir iş yerinin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazaya karışan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşanan kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kontrolden çıkarak merdivenlere çarptığı ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu anlar yer aldı.