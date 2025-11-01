Esenyurt’ta kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli kiracı Abdulrahman Taher Yassin, tartıştığı ev sahibi Tayfun Atalay’ı bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan kiracı, polis merkezine götürüldü.

SU SIZINTISI TARTIŞMASI, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Üç yıldır aynı binanın çatı katında oturan Taher Yassin’in dairesinden alt katta yaşayan ev sahibi Tayfun Atalay’ın dairesine su sızmaya başladı. Atalay, kiracısından tamirci çağırmasını isteyince birlikte eve çıktı. İncelemede muslukların kırık, kombinin arızalı, dolapların ve balkonun hasarlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Atalay, kiracısından evi boşaltmasını istedi.

Kiracı 27 Ekim’de evi boşalttı ancak anahtarı teslim etmedi. Üç gün sonra evden ses geldiğini fark eden Atalay, üst kata çıktığında kapının açık olduğunu gördü. Daireyi kontrol ettiği sırada banyodan çıkan kiracı elindeki bıçakla saldırdı. Arbede sırasında bıçak sapı kırıldı, ev sahibi kaçarak dışarıya çıktı ve yardım istedi.

"BIÇAK KIRILMASAYDI ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM"

Yaralanan Tayfun Atalay, saldırıdan mucizeyle kurtulduğunu belirterek şunları söyledi:

Bıçak kırılmamış olsaydı ölmüş olabilirdim. Vücudumda 20 santimetreyi bulan kesikler, 25 dikiş var. Bu kişi kendini öğretmen olarak tanıttı ama azılı bir suçluymuş. Bu tarz insanların toplumda zarar vermesine izin verilmemeli.

VİCDAN AZABIYLA EV VERDİK

Atalay, kiracısını bir tanıdık aracılığıyla bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Üç yıl önce öğretmen olduğunu söyleyip çocuklarının okumadığını anlattı. Acıdık, eve aldık, eşyalarını bile biz verdik. Sürekli yardım ettik ama sonunda ölümle burun buruna geldim.

SALDIRGAN KİRACI GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı ev sahibini hastaneye kaldırdı. Kiracı Abdulrahman Taher Yassin ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin ardından Göç İdaresi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Atalay, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğini belirterek, “Bu topraklarda hukuk mücadelemi sürdüreceğim” dedi.