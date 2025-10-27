Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kızdan sevindiren haber

- 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, Eskişehir'de 5 gün önce kaybolmuştu.
- Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda Beyaz sağ salim bulundu.
- Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı.
Beyaz'dan bir daha haber alınamadı.
5 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Endişelenen ailesinin karakola müracaat etmesi üzerine polis ekiplerince, kayıp küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
EKİPLERCE SAĞ SALİM BULUNDU
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 5 gündür kayıp olarak aranan bugün Beyaz'ın sağ salim bulunduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.