Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kızdan sevindiren haber

13 yaşındaki Ezgi Beyaz, 5 gün önce arkadaşına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 17:13
Eskişehir'de Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı.

Beyaz'dan bir daha haber alınamadı.

5 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Endişelenen ailesinin karakola müracaat etmesi üzerine polis ekiplerince, kayıp küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

EKİPLERCE SAĞ SALİM BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 5 gündür kayıp olarak aranan bugün Beyaz'ın sağ salim bulunduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

