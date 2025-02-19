Eskişehir'de alev alan otomobilden atlayan sürücü yaralandı

AA & Ensonhaber

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde Fatih Y. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Seyir halindeki otomobilden atlayan Fatih Y. yaralandı.

Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, refüje çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.