Eskişehir'de apartmanın önüne park edilen araç yüzünden mağdur oldu

- Eskişehir'de bir apartmanın önüne park edilen araç, vatandaşın binaya girişini engelledi.
- Zor durumda kalan vatandaş, aracın üzerinden atlayarak evine girdiğini belirtti.
- Bu tür park sorunları, acil durum müdahalelerini de zorlaştırabilir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Kumal Sokak'ta bulunan bir apartmanın kapısının önüne duyarsız sürücünün aracını park etmesi, evine girmek isteyen vatandaşı zor durumda bıraktı.
ARACIN ÜZERİNDEN ATLADI
Vatandaş, kapısı engellenen evine girebilmek için aracın üzerinden atlamak zorunda kaldığını beyan etti.
Bina girişlerini kapatacak şekilde yapılan parkların, gündelik yaşamı aksatmasının yanı sıra, acil durumlarda itfaiye ve ambulansların müdahale etmesinde de zorluğa sebep olabileceği dikkat çekti.