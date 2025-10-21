Eskişehir'de bıçaklanan şahsın rahatlığı dikkat çekti: Telefonunu elinden düşürmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kafede bıçaklanarak yaralanan şahıs, rahatlığından ödün vermedi...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede bulunan bir erkek şahıs, tanımadığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

TELEFONU ELİNDEN DÜŞMEDİ

Olayın ardından şüpheli kaçarken yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlginç bir detay olarak, yaralının sedye ile taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sağlık ekipleri, yaralıyı taşırken cadde üzerindeki bisiklet yolu için yapılan banketlere takılarak müdahaleyi yapmakta güçlük çekti.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı, şüpheli şahsın ise arandığı öğrenildi.