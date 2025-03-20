Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, geçtiğimiz günlerde özel mülk olan boş araziye kamyonetle çöp döken 4 şahsı uyaran 60 yaşındaki Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, maruz kaldığı küfürlerin ardından darbedildi.

Darbedildikten sonra Erdemir'e ülke çapında destek geldi.

Muhtar Hüseyin Erdemir'in iddiasına göre yine aynı şahıslar, darp olayından 2 gün sonra boş araziye tekrar çöp döktü.

"HİÇ KİMSEDEN ÇEKİNMİYORLAR"

Muhtar Erdemir, şahısların peşini bırakmayacağını belirtirken şu sözleri kullandı:

Onlarla biz mahkemelik olduk, karakolda ifadelerini falan aldılar. Yine sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız telefonlarıyla kaydetmişler. Geçen sefer döktükleri aynı yerin bir kilometre üst tarafına yine iki araba çöp dökmüşler. Hayret ediyorum, hiç kimseden de çekinmiyorlar.

"NEYDEN CESARET ALDIKLARINI ANLAMIYORUM"

Çöp dökme olayının tekrar yaşandığını belirten Erdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

Buradan tüm zabıtalara ve polislere seslenerek tekrar şikayetçi oluyorum; lütfen ilgilensinler ve gereğini yapsınlar. Burası yol geçen hanı değil, Orhangazi mahallemiz oksijeni en bol olan mahalle ve Eskişehir'in en çok kullandığı mahallelerden bir tanesi.



Ben bunların üzerine gitmeye devam edeceğim. Darp olayı olduktan sonra ertesi gün aynı saatlerde tekrar yaşanıyor bu olay, saat 1 gibi ve kamera kayıtları da var. Aynı plaka, aynı şahıslar. 4 kişi gidip yine moloz döküyorlar. Neyden cesaret aldıklarını hiç anlamıyorum.