Eskişehir'de eğlence mekanında başlayan kavga kanlı bitti

Eskişehir'de bir eğlence mekanına giden 4 arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Alkollü olan şahıslar arasındaki tartışma, otomobilde büyüyerek kavgaya dönüştü.
Aracı yol kenarına çeken şahıslar birbirilerini darbetti.
BİRİ, DİĞERİNİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDI
Yaşanan arbede esnasında B.A. isimli şahıs, elindeki alkol şişesini Ü.Y.'nin kafasında kırdı.
Kanlar içinde kalan Ü.Y.'nin suratının çeşitli yerlerinde kesik oluştu.
İddiaya göre, birbirlerini darbeden şahıslar, Ü.Y.'nin yaralanması nedeniyle kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis'e gitti.
HASTANE ÖNÜNDE TEKRAR KAVGA ETTİLER
Yaralı Ü.Y., sağlık ekiplerinin kendisine müdahalede bulunmasını kabul etmedi.
Bu esnada şahıslar tekrardan kavgaya tutuştu.
Tarafları hastane polisi ve çevredeki vatandaşlar ayırdı.
EKİPLER OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.
Ü.Y., ifadesi alınmak üzere Kurtuluş Polis Karakolu'na götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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