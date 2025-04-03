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Eskişehir'de eğlence mekanında başlayan kavga kanlı bitti

Eskişehir'de eğlence mekanında başlayan kavga kanlı bitti Kentteki bir eğlence mekanında başlayan ve otomobil içerisinde devam eden kavga sonucunda aracı yol kenarına çeken 4 şahıs birbirini darbederken, kafasında alkol şişesi kırılan 1 şahıs yaralandı.