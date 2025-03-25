Eskişehir'de eşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü

DHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 2 yıllık evli olan Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında tartışma çıktı.

Çift arasında yaşanan arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 bıçak darbesiyle öldürdü.

Gözaltına alınan Atila Sarıhan tutuklandı.

MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 bıçak darbesiyle bıçakladığını belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM"

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Sarıhan, “Böyle olmasını istemiyordum. İddianamedeki hiçbir şey doğru değil. Ben eşimi çok seviyordum. Yurt dışına çok gidip geliyordu. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalmasından dolayı boşanma davası açmıştım. Döndüğü zaman konuştuk ve 'Kalacağım' dedi.

Davayı geri çekmiştik. Olay bir anda ağır tahrik altında olan bir hadisedir. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Saldırıya uğrayan benim. 2 yıldır tutukluyum, beraatimi talep ederim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Atila Sarıhan’a ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza ‘Haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü.