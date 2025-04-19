Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı

İHA
Kaçak kazı yapanlara geçit verilmiyor...
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıcakaya ilçesinde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu mevkiinde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.
Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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