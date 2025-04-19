Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüpheliyi jandarma suçüstü yakaladı
İHA

Kaçak kazı yapanlara geçit verilmiyor...

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıcakaya ilçesinde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu mevkiinde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor