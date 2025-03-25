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DHA

Eskişehir'im Odunpazarı ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİ GÖRÜP İHBAR ETTİLER

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken Porsuk Çayı’nın çevresinden geçerek kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkiine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

KADININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.