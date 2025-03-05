Eskişehir’de 'MİT görevlisiyiz' deyip 2 milyon TL dolandırdılar

İHA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvuruda, mağdurun telefonla arandığı ve kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişilerin, ardından evine gelip yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldığı bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

BİRİ ANKARA'DA, DİĞERİ ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Ekipler, M.Ç. ve Y.K. isimli şüphelilerin bu dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu, M.Ç., Ankara Aşti Otogarında, Y.K. ise Şanlıurfa ilinde, mağdurun altınlarıyla birlikte bir otobüs içinde yakalandı. Şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.