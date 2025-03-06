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AA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir caminin bahçesinde park halinde bulunan Hazar T'ye ait kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etti.

Bir süre ilerleyen kamyonet, cami merdivenlerine çarptı ve yanmaya başladı.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KURTARDI

Kamyonette bulunan ve yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuk, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGINDA PİKNİK TÜPÜ PATLADI

Yangın sırasında kamyonette bulunan piknik tüpü de patladı.

Alevler nedeniyle hafif şekilde yaralanan 4 çocuğa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.