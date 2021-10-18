Eskişehir'de sokak köpekleri, yarış atlarını parçalayıp vatandaşlara saldırıyor

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, çok sayıda vatandaşı ısıran ve değerli atların ölümüne sebebiyet veren köpeklere yetkililerin çözüm bulamaması yöre halkının tedirginliği arttırıyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor.

Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı.

Çiftlik sahipleri, gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞI DA ISIRDILAR

Köpeklerin, ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi.

Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin, özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.

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NEREYE ŞİKAYET EDECEKLERİNİ ŞAŞIRDILAR

İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek, Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Köpekler için çözüm isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, bir barınak istediklerini yineledi.

Okula giden çocuklarında köpeklerin saldırıya uğradığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin çözüm bulamamasına tepki gösterdi.