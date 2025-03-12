Eskişehir'de yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünü oğlu sandı

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde genç bir erkek şahıs, idaresindeki motosiklet ile seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yayaya çarptı.

Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen sürücü ve yaya yaralandı.

Yerde yatan yaralılara ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

YARALI SÜRÜCÜYÜ OĞLUNA BENZETTİ

İhbar üzerine olay yerine 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde yatan motosiklet sürücüsünü kontrol ettiği sırada çevreden geçen bir kadın telaşla yaklaşarak "Bakabilir miyim? Yerde yatan genci oğluma benzettim" dedi.

OĞLU OLMADIĞINI ANLAYINCA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Yaralının oğlu olmadığını görüp rahatlayan kadın, olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı sürücü ve yaya farklı hastanelere kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Bilinci açık bir şekilde ambulansa bindirilen yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.