Fatih Camii saldırganının eski eşi konuştu: 'Şiddet uyguladığı için ayrıldık' Fatih Camii imamı Galip Usta ile öğrencisi Bilal Erdem’i bıçakla yaralayan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan saldırganın ilk eşi, "Büyük sıkıntılar yaşadık evlilik sürecinde. Şiddet de gördüm" dedi.

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DHA

Geçtiğimiz akşam Fatih Camii'nde yaşanan bıçaklı saldırı olayı gündemdeki yerini koruyor.

Cami imamı ve cemaatten bir kişiyi yaralayan saldırgan Ömer Salgın ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Salgın'ın, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 7 bloklu lüks bir sitede yaşadığı belirlendi.

3 hafta önce boşandı

Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobilde yapılan aramada 2 dini içerikli kitap, dizüstü bilgisayar, 2'si eski 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi.

Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin, ondan da 3 hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi darbetti

Bir otomasyon firmasında çalışan Ömer Salgın’ın, 5 Ocak’ta Tacikistan uyruklu eski eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü iş yeri sahibi S.N. ile kavga ederek darbettiği ortaya çıktı.

S.N.’nin de darp olayının ardından Salgın’dan şikayetçi olduğu bildirildi.

"Ayrılma faktörlerimizden biri de şiddetti"

Ömer Salgın’ın, biri kız, 2 çocuğunun annesi Berra B.’ye de evlilikleri süresince zaman zaman şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Genç kadın, "Biz de büyük sıkıntılar yaşadık evlilik sürecinde. Şiddet de gördüm. Ayrılma faktörlerimizden biri de şiddetti."

Öte yandan Berra B., olayı haberlerden öğrendiğini ve eski eşinin ailesinin yanında olan çocuklarını dün Bursa’ya gelerek aldığını ve yaşadığı Kocaeli’ye döndüğünü söyledi.

"Tek başıma kürek çektiğim için bu evlilik yürütülemedi"

Berra B, “Doktora gittiğimizde kendisine ilaç vermişti ama onlarda devamlılık sağlandı mı bilmiyorum. İletişim desteği almak için, tedavi amaçlı doktora gitmiştik. Normal hayatta bazı durumlara karşı ani tepkiler gösterebiliyordu. Evlilik sürecinde çok emek verdim, çok uğraştım. Tek başıma kürek çektiğim için bu evlilik yürütülemedi. Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum. Kendisinin sonradan bir evlilik yaptığını biliyorum. Ayrılık sürecinde olduğunu çocuklarımdan kısmen duymuştum. Çocuklarım orada babaanneleri ile birlikte kalıyordu.” dedi.

"Depresyon ya da öfke nöbeti yaşıyordu"

Eski eşinin zaman zaman öfke nöbetleri de geçirdiğini ve yaşanan son olay nedeniyle çocukları adına endişe duyduğunu belirten Berra B., “İletişime destek olması için evlilik terapistine, uzmanlara gitmiştik. Öfke nöbeti yaşadığı zamanlar oluyordu. Bana karşı sürekli saldırgan değildi. Depresyon ya da öfke nöbeti yaşıyordu zaman zaman. Ben bazı sorunlardan dolayı evliliğimi bitirme kararı aldım. Benim için bunları anlatmak çok zor, yaşanan olay çok üzücü. Şiddet eğilimi olduğu zaten medyaya düşmüş. Zaten yaptığıyla çok zor bir duruma düştü. Ben çocuklarım adına çok üzgünüm. Ben şu anda babalarının nerede olduğu nasıl açıklayacağım, bunun derdindeyim. Çocuklarımda ani bir travma olmasın diye haber izleyemiyorum. Zamanı gelince çocuklarıma anlatacağım.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)