İHA
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbullular deprem sonrası büyük panik yaşadı.
Öte yandan, depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarında hasar oluştu.
DEV PARÇA KOPTU
Tarihi sur duvarından kopan dev parça, çevresindeki tel örgüye çarptı.
Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
OLASI RİSKLERE KARŞI UYARI
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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