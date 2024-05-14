İHA
Dün saat 09.00 sıralarında, İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir kadının yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başladı.
Talihsiz kadın, altında kaldığı kamyonetle sürüklendi
Kamyonet bir süre sonra kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan talihsiz kadın, metrelerce sürüklenirken; çantası ise yolun ortasında kaldı.
Kadın ağır yaralandı
Kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför dururken, aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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