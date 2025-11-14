Fatih'te kızı ve 2 torunu zehirlenerek ölen dede: Başka canlar yanmasın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’dan 12 Kasım’da İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih’te bir otele yerleşti. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal’ı hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verildi.

2 ÇOCUK VE ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Otele gelen sağlık ekipleri, aile fertlerini hastaneye kaldırdı. Ancak küçük Masal ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde anne Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi.

Baba Servet Böcek’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için anne ve iki çocuğun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çiğdem Böcek’in annesi, burada fenalık geçirerek gözyaşını tutamadı; yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Cenazelerin yarın Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

"BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan dede Mustafa Çelik, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi:

Bir haftalığına tatile gelmişlerdi. Hastaneye kendileri yürüyerek gidiyorlar ama sonra ölüyorlar. Bu durumun araştırılmasını istiyorum. Otelde ya da lokantada aynı yerden yemek yiyen başka kişiler oldu mu bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyorum, takipçisi olsunlar. Cumhurbaşkanı’na da sesleniyorum; 2 gündür ağlayarak yoldayız. Başkalarının canı yanmasın.

Çelik, baba Servet Böcek’in durumunun kritik olduğunu belirterek, “İki torunum ve bir kızım vefat etti.” dedi.