FETÖ firarisi eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

AA & Ensonhaber

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

BOYDAK ESKİ GENEL MÜDÜRÜ YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T'yi (74) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.