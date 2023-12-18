FETÖ/PYD soruşturmasında toplam 19 şüpheli için gözaltı kararı Terör örgütleri ile mücadele devam ediyor. Son olarak yürütülen takip sonucunda Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

İHA

Türkiye için tehdit oluşturan FETÖ/PYD silahlı terör örgütlerine yönelik sürdürülen soruşturmalar ve yakalamalar kararlılıkla devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi.

Buna göre, toplam 19 şüpheli Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınacak.

Delillerle sabit 9 ildeki 19 şüpheli için gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararlaştırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)