İran: ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı

İran devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.

"Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı atıldı" diyen Naini, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.

Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

İSRAİL: 200'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİK

İsrail ordusu ise ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Yapılan açıklamada İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Geride kalan gün boyunca İsrail ordusunun Tahran yönetiminin 200'den fazla hedefine saldırı düzenlediği savunulan açıklamada saldırı düzenlenen noktalar arasında komuta merkezleri, savunma sistemleri, silah depoları ve üretim tesisleri olduğu iddia edildi.