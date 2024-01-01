Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

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İHA

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü için binlerce vatandaş, sabah namazından sonra Galata Köprüsü’ne akın etti.

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

Yürüyüşten dönen vatandaşa saldırdı

Yumruklu saldırıda İsmail Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Yumruğu vurdu beni yere devirdi"

Saldırgan ise Kasımpaşa karakoluna götürüldü.

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum, elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan, ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim." dedi.

"Arap sevici demiş"

Olayı gören Filiz Çağlayan isimli vatandaş ise şunları söyledi:

"Servis bekliyordum. Tam arkamı döndüm adama yumruk attı. Hazmedemiyorlar. Kelime-i Tevhid bayrağı açtı diye 'Arap sevicisi' demiş. Döndüğümde adam yerdeydi ve yüzü kanlar içerisindeydi. Birileri polisi çağırdı ve polis, saldırganı gözaltına aldı."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)