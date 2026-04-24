Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışan 26 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde yabancı uyruklu Zekeriya Muhammed Musto, inşaatta çalıştığı sırasında elektrik akımına kapıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahlenin ardından 26 yaşındaki işçi ambulansla Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Hastanede tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
