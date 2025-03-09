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AA

Siyahi Sağlam, 1999 Marmara Depremi sonrası babası Hamdi Sağlam'ın Gambiya'ya taşınmasının ardından bu ülkede dünyaya geldi.

Askere gidip Türk ordusuna hizmet etmek isteyen Fatih ve Gambiyalı Yüzbaşı Darboe açıklamalarda bulundu.

"OĞLUM FATİH, SENEYE TÜRKİYE'YE ASKERE GİDECEK"

Baba Hamdi Sağlam, 26 yıldır Gambiya'da yaşadığını, oğlunun da burada dünyaya geldiğini belirterek, "Kerestecilik yapıyordum, sonra o işi bırakıp geri döndüm Türkiye'ye. İki sene sonra tekrar geldim. Marangozluk makineleri satıyordum, Batı Afrika'nın birçok yerine sattım." dedi.

Şimdi hidrolik iş makineleriyle ilgilendiğini dile getiren Sağlam, "Oğlum Fatih, seneye Türkiye'ye askere gidecek. Askerden dönünce işimi oğlum devralıp devam edecek, ben de Türkiye'ye döneceğim." şeklinde konuştu.

"TÜRK ORDUSUNA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Fatih Sağlam da Türkiye'yi sevdiğini belirterek, "Askerlik zor ama inşallah gideceğim, iyi bir vatandaş olacağım. Türk ordusuna hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

YÜZBAŞI DARBOE TÜRKİYE'DE ALDIĞI EĞİTİMİ ANLATTI

Gambiya ordusunda birlik komutanı Yüzbaşı Darboe de askeri eğitimini Türkiye'de aldığını söyledi.

Darboe, 2006'da Türkiye'ye gittiğini kaydederek, şöyle dedi:

Küçükyalı'da Türkçe öğrendim. 9 ay orada kaldım, sonra Ankara'ya gittim. Jandarma okullarında dersler aldım. Bir yıl sonra İzmir Foça'ya geçtim ve orada komando oldum. 2009'da eğitimimi tamamlayıp geri geldim.

"İKİNCİ ÜLKEM OLARAK TÜRKİYE'Yİ SEÇİP KALBİME YAZDIM"

Türkiye'dekilerle sürekli konuşarak pratik yaptığını anlatan Darboe, "Türkiye'yi çok seviyorum. İkinci ülkem olarak Türkiye'yi seçip kalbime yazdım. Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı ve orada kaldığımda çok rahattım, hiç sıkıntı yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Temel askerlik ve komando eğitimi alan Darboe, Türkiye'den ülkesine döndükten sonra Gambiyalı askerlere eğitim verdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye askeri eğitim almak için giden çok fazla Gambiyalının olduğuna dikkati çeken Darboe, son olarak şöyle konuştu: