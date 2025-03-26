Gaziantep'te 16 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyreden 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bedirhan Özbal, Fırat Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halinde olan motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması ve motosikletin savrulma anları yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.